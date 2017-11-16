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Türel içme suyu sorununu çözdü

Alanya'nın Gedevet Yaylası’nda yıllardır gündemde olan içme suyu sorununu Türel çözdü

Türel içme suyu sorununu çözdü

Alanya'nın Gedevet Yaylası’nda yıllardır gündemde olan içme suyu sorununu Türel çözdü

16 Kasım 2017 Perşembe 15:32
Türel içme suyu sorununu çözdü
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Mehmet AL
ALANYA'NIN 17 km kuzeyinde bulunan ve Alanya Merkez’de yaşayan bir kişinin yaz aylarında çıktığı Gedevet Yaylası aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği önemli yaşam merkezlerinden biri durumunda.. Yaz aylarındaki yoğun insan sirkülasyonu hem  bölgede yaşayan hem de  gelen misafirlerin içe suyu konusunda büyük sorunların yaşamasına yol açıyordu. Yıllardır gündeme gelen ancak kaynak yetersizliği nedeniyle bir türlü çözülemeyen sorunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel çözdü. Yaz aylarında Gedevet Yaylası’na çıkan ve burada yaşayan insanlarını taleplerini dinleyen Türel’e en çok içme suyu konusunda talep geldi. Türel’in talimatı sonrası kaynak arayışına giren Alanya Asat, ilave bir kaynak bularak Gedevet hattına bağladı. Gedevet Yaylası’na giden mevcut içme suyu miktarı kadar verimliliği olan yeni kaynakla birlikte yaylanın içme suyu ihtiyacı büyük oranda çözülmüş oldu. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “ Gedevet Yaylası’nda yıllardır içme suyu sorunu gündeme gelir, bizler de göreve geldiğimiz günden beri sorunu çözmek için çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Menderes Türel de konuyu yakından takip etti. Sonunda Asat ekiplerimiz ilave bir kaynakla Gedevet Yaylası’nın içme suyu sorununu çözdü. Önümüzdeki yaz aylarında Gedevet sakinleri içme suyu konusunda büyük bir sorun yaşamayacak  “ dedi.

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AlanyaGedevet YaylasıAlanya MerkezSu
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