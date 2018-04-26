Türel hizmetlerini anlattı: Dim TV canlı aktardı

RPGORAMI, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de Menderes Türel'in özel davetlisi olarak takip etti. Dim TV'den (dimtv.tv) de canlı olarak yayınlanan programda konuşan Türel, 10 yıldır Antalya'ya hizmet etmekten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti. Bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları bir kez daha halka anlatmanın ve hatırlamanın sevinci içerisinde olduğunu söyleyen Türel, "O kadar çok hizmet üretmiş, güzel Antalya’mıza kazandırmışız ki, pek çoğu hafızamdan silinmiş bile. Ancak burada şöyle bir nüansı da sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım, bu hizmetlerin hepsinin mimarı siz değerli Antalyalılardır. Bizler, sizlerin layık görmesiyle bu göreve geldik ve sizlerin teveccühlerine karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi ve çalışmalarını katılımcılara aktardı.

'MENDERES BAŞKANIN HAKLI GÖVDE GÖSTERİSİ'

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de, canlı yayına bağlandığı Dim TV Ana Haber Bülteni'nde şu değerlendirmeyi yaptı: "Organizasyona on binlerce insan geldi. Fuar alanı tamamen dolu. Antalya merkezden, Alanya'dan ve tüm ilçelerden katılım gösterenler var. Bazı muhalif isimler de bu buluşmaya katıldı. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel'le yaptığım sohbette, görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerini anlattığı bir sunum hazırladığını belirtti. Menderes Türel, 2004-2009 ve 5 yıllık bir aradan sonra da 2014 yılından bugüne kadarki dönemlerin ardından, hem Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), hem de halk arasında 'Yeniden aday gösterilecek mi, gösterilmeyecek mi?' diye bir tartışma var. Bu buluşmayla bence Menderes Başkan, 'Halk benim arkamda, kitleleri yine ben sürükleyebiliyorum. Antalya'nın da belediye başkanlığına talibim' mesajını veriyor."

