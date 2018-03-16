Türel: 'Hedef akıllı şehir'

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gelecekte belediyeciliğin yeni kavramının vizyon belediyeciliği olacağını belirterek, "Şehrin geleceğini çizen yerel yönetim anlayışı var. Akıllı şehir kavramı vatandaşın her yerde hizmet alabileceği imkanlar sunacak ve kavram yakın gelecekte Antalya'da hizmete girecek" dedi. Antalya Genç İşadamları Derneği'nin (ANTGİAD) genişletilmiş üye toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında büyüme oranıyla birinci olduğunu belirten Türel, Türkiye'yi dünya yıldızı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin bu başarıyı sağlarken birçok dertle uğraştığını belirten Türel, "Son yıllarda bu ülkenin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Hızlı gelişmeyi frenleyen unsurlar olmasına rağmen dünyanın yıldız ülkelerinden biri olmaya devam etti" dedi.

'TÜRKİYE ÖZEL SEKTÖRLE BÜYÜYOR'

Türkiye'nin büyümesinde özel sektörün payının çok büyük olduğunu belirten Menderes Türel, Cumhuriyetin ilk yıllarında birçok yatırımın devlet eliyle yapıldığını hatırlattı. Türel, "Bugün geldiğimiz noktada ülkemiz yüzde 90 özel sektör eliyle büyüyor. Bir ülke özel sektör ile büyüyüp dünyada önemli yıldız haline gelebiliyorsa doğru yoldayız demektir. Türkiye, özel sektör yatırımlarıyla kalkınma sürekliliğine devam edecektir" diye konuştu. Geçmişte belediyeciliğin ideolojik yapıldığını belirten Türel, o dönemlerde belediyelerin istihdam deposu haline geldiğini söyledi. Yandaşların işe alındığı dönemlerin geçtiğini dile getiren Türel, şöyle konuştu: "Dönem değişti ve ideolojik belediyecilik tarihte kaldı. Bir süre sonra Türkiye'nin gündemine altyapı belediyeciliği girdi. Altyapı açığı önemli bir açıktı. 1980'li yılların başında altyapı belediyeciliği gelişti. Bir süre sonra o da miadını doldurdu. 1990'lı yıllardan sonra sosyal belediyecilik üzerine gelişmeler oldu. İnsan odaklı projeler ön plana çıkmaya başladı. Bizim de insan odaklı projelerimiz çok fazla. Bundan sonra ise belediyeciliğin yeni kavramı vizyon belediyeciliği olacak. Yani şehrin geleceğini çizen bir yerel yönetim anlayışı var. Akıllı şehir kavramı vatandaşın her yerde hizmet alabileceği imkanlar sunacak ve kavram yakın gelecekte Antalya'da hizmete girecek." Konuşmasının ardından Türel, bazı dernek üyelerine plaket verdi.

KRUVAZİYER LİMAN PROJESİ

Turizmin çeşitlendirilmesinin sürekli konuşulduğunu belirten Erçin, Antalya'nın bu konudaki eksiklerinden birinin kruvaziyer limanının olmayışı olduğunu söyledi. Lara bölgesine kruvaziyer liman yapılması için çalışmaları tamamladıklarını anlatan Bedrullah Erçin, "Projemiz onaylandı. Kısa süre içinde ihale sürecini başlatmış olacağız. Özellikle kara alanında oteller ve ticari alanlar olacak. Deniz sahası içinde 4 kruvaziyer aynı anda yanaşabilecek. 426 yat kapasiteli bir liman olacak. Kruvaziyer ile yat limanı arasında tüp tünel olacak" dedi.

KONYALTI SAHİLİNİN YENİ TRAFİK AKSI

Konyaaltı sahili için proje yarışması yaptıklarını kaydeden Erçin, 51 proje arasında seçilen birinci projeyi sahile uyguladıklarını söyledi. Projenin üç etapta tamamlanacağını vurgulayan Erçin, sahilin güneyinde kalan yolun trafiğe tamamen kapatılacağını, kuzeydeki yolun ise gidiş geliş çift yönlü olacağını söyledi. ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz de toplantıda kısa bir konuşma yaptı.