Türel'den sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama

14 Mart Tıp Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi Alanya da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gece gündüz hepimizin sağlığı için özveri ile çalışan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarını bu özel günlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel unutmadı. Alanya genelinde faaliyet gösteren resmi ve özel hastane, tıp merkezi ve sağlık ocaklarında hizmet verenleri tek tek ziyaret eden Menderes Türel Gönüllüleri, onlara çiçek vererek bu özel günlerini kutladı ve Türel'in tebrik mesajını iletti.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 12:58