Türel'den Oba'ya dev park

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya’ya 30 dönümlük bir kent parkı kazandıracak. İçinde narenciye bahçesi, spor ve oyun alanları, ekolojik göletin yer alacağı park Alanya’ya nefes aldıracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevreci belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye, kente yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi içinde 260 dönümlük yeşil alan planlayan, 160 dönümlük Hobi Bahçelerini tamamlayan, Manavgat’a nefes aldıracak 360 dönümlük Türkbeleni Projesi’ni yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şimdi de Alanya’ya da 30 dönümlük bir park kazandıracak. Alanya Bölge Hastanesi önündeki alanda planlanan Alanya Oba Parkı’nın proje çalışmaları belediye şirketi ANTEPE tarafından tamamlandı. Proje içerisinde 12 dönüm narenciye bahçesi, iki adet çok amaçlı spor sahası, koşu parkuru, fitness aletlerinden oluşan açık spor alanı, çocuk oyun alanı, iki adet restoran, açık otopark, 1105 metrekarelik ekolojik gölet yer alıyor.

EKOLOJİK GÖLET

Giriş bölümleri, gölet ve çevresi, spor alanları, rekreatif alanlar ve narenciye bahçesi olmak üzere 5 farklı bölümden oluşan park projesinde, giriş bölümü peyzajı, kent mobilyaları, asimetrik taş döşemeleri ile birlikte küçük bir meydan olarak kurgulandı. 1105 metrekarelik yapay gölet ve çevresi, suda oksijen üreten bitkilerin, su ile uyumlu olan ağaç ve sazlıkların bulunduğu kendini temizleyebilen ekolojik bir yapıya sahip olacak. Parkta iki açık spor sahası, fitness aletleri, koşu parkuru yer alacak. Rekreatif alanlar olarak kurgulanan bölümde ise gezinti yolları, restoran, 31 araçlık açık otopark bulunuyor.

NARENCİYE BAHÇESİ

Alandaki mevcut narenciye ağaçları aynen korunuyor. Parkın neredeyse yarısını kaplayan narenciye bahçesindeki ağaçların korunup bakımı yapılarak ziyaretçi kullanıma açılması hedefleniyor. Planlanan gezi yolları ile Alanyalılar narenciye çiçeklerinin mis kokuları eşliğinde yürüyüş yapabilecek. Oba Parkı, Alanyalıların keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olacak.