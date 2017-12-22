türel den hem spor hem denetleme

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sabah sporunu Konyaaltı Sahil Projesi alanında yaptı. Türel, hem spor yaptı, hem de hızla devam eden çalışmaları denetledi. Her sabah erkenden sporunu yapmadan mesaisine başlamayan Başkan Türel'in spor parkuru bu kez Konyaaltı Sahil Projesi oldu. Antalyaspor eşofmanıyla sabah erkenden proje alanına giden Başkan Türel, Beachpark'tan itibaren sahili boydan boya yürüyerek çalışmaları denetledi. Günün ışımasıyla birlikte karşılarında spor kıyafetleri ile Başkan Türel'i gören şantiye çalışanları ise şaşkınlık yaşadı. Türel, Haziran ayına yetiştirilmesi hedeflenen projede hızla devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.