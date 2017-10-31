Türel'den dedikoducu bürokrata şok!

ANKARA’YA yeni çıkarılacak yerel yönetimlerle ilgili kanun tasarısı konusunda görüşünü almak için çağrılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel hakkında ‘İstifası istendiği için Ankara’ya çağrıldı’ şeklinde dedikodu çıkaran isim ortaya çıktı.

Türel’in önceki gün açıkladığı dedikoduların kaynağı olan bürokrat belli oldu ve anında görevden alındı. Kim olduğu uzun süre merak edilen isim, Büyükşehir’e bağlı Ekdağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murtaza Tamyürek çıktı.

Tamyürek, Türel’in Ankara’ya kanun görüşmeleri için gittiğini bildiği halde Belediye içindeki dedikoduları çıkartan isim olduğu gerekçesiyle bizzat Başkan Türel tarafından görevden alındı.