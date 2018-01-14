Türel'den Atatürk heykeli sözü

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel'e, 11 Ocak'ta Twitter üzerinden ulaşan, 'Aldıgıkadarun' ismini kullanan kullanıcı, "Antalyaspor Kavşağı'ndaki zeytin ağaçları ışıklandırılmış güzel de Atatürk heykeli karanlıkta. Neden?" diye sordu. Başkan Türel de aynı gün kullanıcıya Twitter üzerinden yanıt verirken, "O alanın sorumluluğunu Karayolları'ndan devralıyoruz. 20 gün sonra burada aynı saatte buluşalım. Bakalım Atatürk heykelinin ışıklandırması nasıl olmuş, göreceksiniz" dedi. Bunun üzerine kent sakini ise Menderes Türel'e yanıtında, "Kısa sürede cevap gelir beklentime fena kısa sürede cevap geldi. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Şu an çok güveniyorum 20 gün sözünüze. Görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.
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