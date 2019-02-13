Türel'den 359 dev proje

ALPER KUTAY

MUSTAFA Toklu, “Gelin bu tarihi ana birlikte tanıklık edelim” dedi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın Ak Parti'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 14 Şubat Perşembe günü saat 14.00'de Cam Piramit’te düzenleyeceği tanıtım ile yeni dönem için hazırladığı 359 dev projeyi kamuoyunun takdirine sunacak. Programla ilgili açıklama yapan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Antalya'nın hizmetkarı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'in 359 projesi ile birlikte sizlerin huzuruna çıkacağı bu tarihi güne tüm vatandaşlarımız davetlidir. Bizler de Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak bu tarihi güne tanıklık etmek adına orada olup, Sayın Menderes Türel'e destek vereceğiz. Tüm halkımızı bu tarihi güne tanıklık etmeye bekliyoruz" dedi. Yarın saat 14.00’de Antalya Cam Piramit’te başlayacak Türel’in tanıtım toplantısı, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) de naklen yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 20:28