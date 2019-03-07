Türel: Antalya'ya dünya şampiyonluğu yakışır

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı ve bu seçimde AK Parti'den tekrar aday gösterilen Menderes Türel, CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

"BEN SANA BU GÜNLER İÇİN BU İSMİ KOYDUM"

Siyaset hayatınızda babanızın etkisi ne kadar oldu?

Ailemin ve babamın çok etkisi var. Bütün aile büyüklerimize Allah rahmet eylesin. Biz 1949’dan itibaren siyasetin içindeyiz. Dedem, Demokrat Parti’nin kurucu ikinci başkanı Antalya’da. Babam, özellikle merkez sağda siyaset yapan Adalet Partisi’nde Sayın Süleyman Demirel’in en yakın arkadaşlarından biri. Amcam, Anavatan Partisi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmış. Yani merkez sağ siyasetin içinden geliyoruz. Ben siyasetin içinde doğdum büyüdüm. 1974 senesinde 10 yaşındaydım. Seçimler yapılırken babam radyodan seçim sonuçlarını bana iletir ben de kâğıt ve kalemle Antalya’da kaç tane milletvekilliği çıktığını hesaplardım. Çok küçük yaşlarda babamların desteklediği partilerin mitinglerine gittiğimi çok iyi hatırlarım. Babam benim adımı özellikle Menderes koymuş. Ablamın adı da Berrin. Yani benim adımda bir demokrasi şehidinin yaşıyor olması benim için çok büyük bir onur. O yüzden hep okulda öğretmenlerimiz bize sorardı “Kim büyük adam olacak?” diye. Ben el kaldırırdım. Bir gün babamla şöyle bir diyaloğumuz oldu. 2004 senesinde seçilmiştim. Elini öpmeye gittim. “Ben sana bu günler için bu ismi koydum” demişti. Çok duygulanmıştım.