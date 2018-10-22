Türel: Antalya'da turizm 8 aya yayıldı

FİNANSAL Kurumlar Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile AKM'de 'Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara' paneli düzenlendi. Panelin konuşmacılarından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'de ekonominin en önemli çarklarından birinin Antalya olduğunu söyledi. Konut satışında Antalya'nın Türkiye dördüncüsü olduğunu dile getiren Türel, Türkiye'de 3 milyon tüccar olduğunu, bunların 133 bininin Antalya'da yer aldığını aktardı. Kur üzerinde yaşanan gelişmelerin Antalya'da fazla hissedilmediğini belirten Türel, "Turizme dayalı ekonomisi olduğu için döviz dalgalanmaları çok hissedilmedi. Tedarikçikler fiyat iyileştirmeleri alabildiler" dedi.

NİCELİK DEĞİL NİTELİK HEDEF

KOBİ'ler açısından Antalya'da sezonun iyi geçtiğini dile getiren Türel, bu yıl kasıma kadar otellerin dolu göründüğünü söyledi. Önemli tur operatörlerinin satışlarını gelecek yıl için mart ayına çektiğini dile getiren Türel, "Turizm 8 aya yayıldı. Ağustos ayında Türkiye'ye 3 milyon 600 bin yabancı geldi. Bunların 2 milyonu Antalya'ya geldi. Ağustos ayında Türkiye genelinde turizmin yüzde 71'i Antalya'da gerçekleşti. Turizmdeki nicelikten öte niteliği üst düzeye çekmek hedefindeyiz. Sezonu 12 aya çıkarsak bile otellerimiz yeterli geliyor" diye konuştu.

FİNANSMAN SIKINTISI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de KOBİ'lerin ekonomik krizden dolayı sıkıntıları olduğunu söyledi. Finansmana erişimde KOBİ'lerin sıkıntı çektiğini belirten Çetin, "Konkordato taleplerini çok sık görmeye başladık. Para durgunlaştı. ATSO'nun 45 bin üyesi var, bunların yüzde 50'sinin finansmana ihtiyacı var" dedi.

'YENİ EKONOMİK PLAN BİZİ HEYECANLANDIRDI'

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise Antalya ekonomisinin Türkiye cari açığına ilaç olduğunu söyledi. Çandır, "Antalya ekonomisinin borcuna sadık bir yapısı var. Tarım borçlanarak devam ediyor. Yeni ekonomik plan bizi heyecanlandırdı. Yapısal reformlara devam etmemiz gerekiyor" dedi.

DOĞAL TAŞLAR VE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATTA ÖNCÜ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar da Antalya'nın yıllık 1.4 milyar dolar ihracatı olduğunu aktardı. Geçen seneye göre ihracatın yüzde 6 büyüdüğüne dikkati çeken Bahar, "İhracatta yüzde 52 civarında tarım ürünleri ve doğal taşlar yer alıyor. Pazarda çeşitliliğe ihtiyaç var. İhracatı artırmak için sanayi ve tarım master planları yapılmalıdır. Profesyonelleşmeye ihtiyaç var" diye konuştu.



