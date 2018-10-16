Türel Alanya'ya geliyor!

18 EKİM Perşembe günü Alanya'ya gelecek olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, program kapsamında 12.00'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkler Mahallesi'ne yaptırılan Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi inşaatini ziyaret edecek. Çalışmaları yerinde inceleyecek olan Başkan Türel, son aşamaya gelen tesis inşaatında inceleme yapacak ve çalışanlarla buluşacak. Sonrasında ise Türel 15.30'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi'ni ziyaret edecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 16:07