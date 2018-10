Türel Alanya'da! Yatırımları yerinde inceliyor

-Asiye ELİAÇIK

ALANYA'NIN Türkler Mahallesi'ne yaptırılan Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi inşaatını ziyaret eden Türel ardından çalışanlarla bir araya gelerek tesis hakkında bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türel açıklamasında şu konulara değindi: "Gördüğünüz gibi bugün Türkler'deki çöpten enerji üreteceğimiz tesisimizi gezdik. Yaklaşık 1 sene önce temelini atmıştık, günler ne kadar çabuk geçiyor. Yani hakikaten buradaki fevkalade hızlı giden gelişmeyi görünce daha iyi anlıyoruz. Bir sene önce temelini attığımız inşaat şimdi bitme noktasına gelmiş. Bundan sonra bir an önce enerji üretimine geçilmesi için büyük bir gayret ortaya koyuluyor. Ancak biz vakit nakittir diyoruz ve kaybedilecek bir saniyenin bile Alanya'ya bir lüks olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bir saniye bile kaybedecek vaktimiz yok. Bu inşaat tamamlanıncaya kadar Alanya'nın çöp konusundaki en büyük sorunu Yumru'dan gelen kötü kokular ve buradaki çöplerin gerçekten geri dönüşümle bir enerjiye dönüştürülmesi meselesiydi. Bir taraftan buradaki inşaatımız devam ederken diğer taraftan Yumru'da yapılan enerji üretim tesisini burası tamamlanıncaya kadar geçici olarak kurduk ve faaliyete geçti. Bugün ilk kez burada bu müjdeyi sevgili Alanyalı hemşerilerimle paylaşıyorum. Bu vesileyle artık Alanya'nın çöpünden elektrik üretiyoruz yani Alanya'nın çöpü altın oluyor. İlk etapta 1.4 megavatlık bir enerji üretimini Yumru'daki enerji tesisimizde elde etmeye başlayacağız ve bunun çok hızlı bir şekilde kapasitesini 2.8 megavata çıkartmış olacağız. Böylelikle buradaki yani Türkler'deki enerji üretim tesisimiz ile elde edeceğimiz toplamdaki enerji gücü yaklaşık 4 megavatlıktı, neredeyse buna yakın bir enerjiye Yumru'da kurmuş olduğumuz tesisimizde bugünden itibaren kullanmaya başlıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) değerli yetkileri de lisans için gelecekler, birkaç gün içerisinde buradaki gerekli incelemeleri yaparak lisans ile ilgili işlemleri tamamlayacağız. Belki bugün herkes için sürpriz olan Alanya'nın çöpü altın oluyor müjdesini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Söz verdiğimiz gibi hizmetlerimizde her zaman en erken neticeye bağlamayı kendimize hedef aldık ve bugün de bu sözü yerine getirmenin gururu içerisindeyiz. 2018 senesinin sonunda Alanya'da çöpten elektrik elde etmeyi hedefliyoruz. Ancak ondan önce yani ekim ayı içerisinde Yumru'da kurduğumuz tesisimizle Alanya'nın çöpünden artık elektrik elde edebilecek imkanı bulmuş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Buradaki tesisimizde tamamlanınca burada da yine Alanya'nın çöpü altın olacak."



'BAYRAK DEĞİŞİMİ HER ZAMAN OLUR'

ASAT Alanya Müdürü Fatih Uysal'ın dün görevden alınarak yerine İtfaiye Müdürü Mehmet Oral'ın getirilmesiyle ilgili ise Başkan Türel," Görevlerde her zaman bir bayrak değişimi söz konusu olur. Dolayısıyla biz bu görevlerde bulunan arkadaşlarımızın tabi ki yapmış oldukları çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. Bu Alanya'da yaptığımız ilk görev değişikliği değil. Ondan önce de birçok değişiklik söz konusu oldu. Mecburiyetten veya kanuni düzenlemelerden kaynaklananlarda oldu. Veya bizim çalışmalarımızla ilgili sonuçlar neticesinde de oldu. Bunlar her yerel yönetimlerde her kamu kuruluşunda olan şeylerdir" ifadelerini kullandı.

Türel bugün ayrıca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi'ni ziyaret edecek. Türel’e Alanya programında Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi eşlik ediyor.