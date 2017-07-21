Tur otobüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 32 yaralı

ÇORUM'DA Karadeniz gezisinden dönenleri taşıyan tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobilin iki parçaya bölündüğü kazada otobüs tarlaya uçtu. Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.
TUR OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Çorum'dan Yozgat'a seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 FT 860 plakalı tur otobüsü ile Sungurlu'dan Zile istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KRD 51 plakalı otomobil çarpıştı.
OTOMOBİL İKİYE AYRILDI, OTOBÜS UÇTU
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 32 YARALI VAR
Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 32 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ile Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KARADENİZ GEZİSİNDEN DÖNÜYORLARDI
Kazada yaralanan otobüsteki yolcuların Karadeniz gezisinden döndükleri ve Adana'ya gittikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Alaca-Yozgat karayolu Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.