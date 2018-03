TUR heyecanı başladı

ULUSLARARASI bisiklet takviminin en dikkat çekici bisiklet müsabakaları arasında yer alan ve 2014'te 50 yılı geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, kısa adıyla "TUR", yüzyılın ikinci yarısı için start vermeye hazırlanıyor. Dün açıklanan 2015 parkuru, sprinterleri kışkırtan düz etaplara ek olarak genel klasman liderliği için önemli avantaj sağlayan zorlayıcı tırmanış etaplarını bir arada sunuyor.

SPRİNTERLERİN GÖZDESİ OLAN ETAPLAR

TUR, dünyanın en önemli sprinterlerini kendisine çeken bir mıknatıs gibi sprint finişi fırsatları ile son yıllarda önemli sporcuların zaferine tanıklık etti. 2014 yılında 4 etap kazanan Mark Cavendish, 2013 yılında 3 etap zaferine ulaşan Marcel Kittel ve 2010 yılından bu yana 9 etaba imza atan Andre Greipel, TUR tarihinde gönülleri fetheden sprinterler listesinde başı çeken isimler arasında yer aldı. Bu yıl da sprinterlerin gözdesi olmaya aday 5 etap yer alıyor. Yakın tarihinde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu unutulmaz kaçışlar ardından gelen zaferler ile adından söz ettirdi. Bunlardan en önemlisi 2012 yılında Iljo Keisse'nin nefesleri kesen İzmir zaferiydi. Finiş düzlüğü öncesi son dönüşteki talihsiz düşüşü ardından hızla toparlanıp yoluna devam etmiş, hemen arkasından amansızca atak yapan pelotonun başını çeken Marcel Kittel'in önünde santimetreler farkla zafere ulaşmıştı.

NEFES KESEN TIRMANIŞ ETAPLARI

Tırmanış etapları bu yılda genel klasman liderliği için belirleyici olmaya aday. Deniz seviyesinden bin 850 metre yükseklikteki Göğübeli geçidine uzanan Elmalı tırmanışı TUR'un yine en zorlu etabı. Efes antik tiyatroya komşu Meryem Ana evine doğru tırmanışçılara atak fırsatı sunan ve geçtiğimiz yıl Orica-green Edge takımından Adam Yetes'in ilk sırada tamamlamasıyla dikkatleri çeken Selçuk finişi bu yıl da parkurun ayrılmaz parçası. İlk kez 2010-2011 yıllarında TUR rotasına dahil olan, dünya mirası listesindeki eşsiz traverten oluşumları, tarihi dokusu ve termal suları ile öne çıkan Pamukkale 2015 parkurunun önemli değişikliklerinden birisi. Selçuk'tan İzmir'e uzanan ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sprint finişi ile sonlanması beklenen 7. etap bu yıl ilk defa Manisa'dan geçecek. Karşıya iskelesine uzanan finiş öncesinde, iki uzun tırmanış anlamına gelen Manisa ziyareti etabın zorluk derecesini önemli ölçüde artıran bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

MARKA HALİNE GELEN FİNAL ETABI

Önceki yıllarda olduğu gibi İzmir etabının hemen ardından sporcular ve tüm organizasyon ekipleri bisiklet dünyasının en görkemli finişlerinden birisi olan kıtalar arası final etabı için İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'un önde gelen turistik çekim noktasında, Sultanahmet ve Ayasofya camileri arasında başlayan son etap, Boğaziçi Köprüsü geçişi ile heyecanı bir kıtadan diğerine taşıyor. Bağdat Caddesi, sahil yolu güzergahında 8 turun sonunda final sprinti izleyenlere yine coşkulu anlar vadediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen, Cumhurbaşkanı'nın ödülleri takdim etmek üzere final etabına şahsen katılımı ve yüksek organizasyon standartları ile uluslararası arenada prestij kazanan TUR, dünyanın önde gelen sporcularının favori yarışması olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ YİNE GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu doğal güzelliklerle çevrili, tarihi değerlerimiz ile iç içe bir rota sunuyor. Roma dönemi kalıntıları, Hristiyan ve İslam dünyasının önemli değerleri, yol boyunca sporculara eşlik eden kumsallarıyla Akdeniz'den Ege'ye uzanan sahil şeridi, gökyüzünde eksik olmayan güneşi her zaman olduğu gibi yarış heyecanını turistik ilgi odakları ile buluşturuyor. Alanya-Antalya arasındaki sahil şeridi, Demre'de bulunan Noel Baba Evi, Marmaris'in turkuazın her tonunu barındıran koyları, Bodrum Kalesi, Efes Antik Tiyatro, Meryem Ana Kilisesi ve Sultanahmet meydanının çevreleyen tarihi doku TUR rotası boyunca öne çıkan doğal ve tarihi değerlerin başında geliyor.

İŞTE TUR ETAPLARI





1. Etap: 26 Nisan (Alanya-Alanya)

2. Etap: 27 Nisan (Alanya Antalya)

3. Etap: 28 Nisan (Kemer-Elmalı)

4. Etap: 29 Nisan (Fethiye-Marmaris)

5. Etap: 30 Nisan (Muğla-Pamukkale)

6. Etap: 1 Mayıs (Denizli-Selçuk)

7. Etap: 2 Mayıs (Selçuk-İzmir)

8. Etap: 3 Mayıs (İstanbul-İstanbul)