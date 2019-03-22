Tüp bebekte yabancıların tercihi Türkiye!

Akdeniz Ülkeleri Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, uygun fiyat ve başarılı hekimler gibi avantajları sayesinde, tüp bebek uygulamasında Türkiye'nin tercih edilmeye başlandığını söyledi

Tüp bebekte yabancıların tercihi Türkiye!
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ÜREME Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ile Ege  Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Aile Planlaması ve İnfertilite Merkezi  Koordinatörlüğünü de yürüten Tavmergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Türkiye'deki hekimlerin ve merkezlerin, tüp bebek alanındaki gelişmeleri çok  yakından takip ettiğini, literatüre girmiş tüm tedavi sistemlerini de başarıyla  uyguladığını belirtti.
Tüp bebek uygulaması gerçekleştiren hekimlerin, başarılarıyla tüm  dünyanın dikkatini çektiğine değinen Tavmergen, şunları söyledi:
 
  "Avrupa ülkelerinde, ABD'de, Rusya, Orta Doğu ülkelerinde Türkiye'nin  bu alandaki başarısı biliniyor. Türk bilim insanları, kendilerini dünyada  gösteriyor, tüp bebek uygulaması diğer ülkelere göre daha başarılı ve daha uygun  fiyatlı olduğu için Türkiye'ye yurt dışından yavaş yavaş hasta akımı başladı.  Türkiye'ye gelen hastaların büyük kısmı ABD'den, Kuzey Avrupa, Orta Avrupa  ülkelerinden, Türki Cumhuriyetlerden ve Kuzey Afrika ülkelerinden."
 
Tavmergen, Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın ilgisini çektiğini,  farklı uzmanlık alanlarındaki yabancı hasta gruplarında büyük artış olduğunu  vurgulayarak, "Üreme tıbbındaki yabancı hasta artış oranı yüzde 15 civarında.  Gelecek yıllarda bu oranın yüzde 100-200'lere çıkacağını tahmin ediyoruz." diye  konuştu.
 
 Hem başarılı hem uygun
 
 Türkiye'deki tüp bebek uygulaması başarı oranının, dünyaya göre daha  yüksek olduğuna dikkati çeken Tavmergen, bu başarıyla birlikte maliyetlerin de  yurt dışına göre oldukça uygun olduğuna işaret etti.
 
Tavmergen, Türkiye'deki rakamlara oranla ABD'de yaklaşık 10 kat,  Avrupa'da ise 2-3 kat yüksek fiyatlarla çiftlerin tüp bebek sahibi olabileceğine  dikkati çekerek, şöyle konuştu:
 
 "Ülkeden ülkeye, merkezden merkeze fiyatlar farklılık gösteriyor.  ABD'de tedavilerin her biri 10-20 bin dolar, Avrupa'da ise 3-4 bin avro arasında  değişkenlik gösterebilir. Merkezlerde kullanılacak ilaçlar da fiyat farkına neden  olabilir. Ayrıca başarı şansı daha düşük. İngiltere gibi ülkelerde tüp bebek  uygulaması için 4-5 sene sıra bekleyenler var. Ülkemizde böyle bir bekleyiş söz  konusu olmayacaktır. Fiyat avantajı ve turizm olanakları da Türkiye'yi cazip  kılıyor."
 
Erol Tavmergen, tüp bebek uygulaması için 14 günlük sürecin yeterli  olduğunu ancak gebelik durumunda seyahat riskini göze alamayan bazı çiftlerin  Türkiye'de daha uzun kaldığını aktardı.
 
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018 yılında  Türkiye'ye yurt dışından kadın hastalıkları ve doğum hizmeti için gelen yabancı  hasta sayısı 34 bin 840 oldu.
 

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