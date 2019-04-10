Tunceli'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Tunceli'de arkadaşının silahından kazaen çıkan kurşunla vurulduğu belirtilen uzman çavuş şehit oldu. Helikopterle Elazığ Havalimanı'na getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır (27) için tören düzenlendi. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından yapılan duanın ardından şehit Kır'ın naaşı askeri uçakla memleketi Giresun'a gönderildi

Tunceli'den acı haber! 1 asker şehit oldu
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TUNCELİ'DE arkadaşının silahından kazaen çıkan kurşunla vurulduğu belirtilen uzman çavuş şehit oldu.  Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır (27),birliğinde şakalaştığı arkadaşının silahından çıktığı belirtilen kurşunla kazaen vurularak yaralandı. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan uzman çavuş, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit askerin naaşı, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Elazığ'a gönderildi. 

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Şehit olan Kır'ın cenazesi helikopterle Elazığ Havalimanı'na getirildi. Buradaki uğurlamaya Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve şehit yakınları katıldı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından yapılan duanın ardından şehit Kır'ın naaşı askeri uçakla memleketi Giresun'a gönderildi.

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