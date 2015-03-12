Tunay sahaya indi

GEÇEN hafta Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Antalya Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan Mustafa Alpay Tunay, MHP Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında genel gündem ve seçim dönemine ilişkin sohbet eden Kaya ve Tunay, genel seçimde MHP'nin Antalya'da büyük bir başarıya imza atacağına yürekten inandıklarını vurguladılar.