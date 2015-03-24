Tunay Korkuteli'ndeydi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 25’inci Dönem Antalya Milletvekili Aday Adayı, İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Alpay Tunay, Korkuteli MHP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Ziyarette ilçe başkanı Süleyman Yıldız, ilçe teşkilatı yönetimi ve kadın kolları başkanı Berna Karakoyun ve partililer hazır bulundu. Tunay ve ilçe başkanı Yıldız, Korkuteli'nin bekleyen sorunlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Tunay, “Korkuteli, tarım ve hayvancılık konularında bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamakta. Ancak, AKP iktidarı döneminde yanlış tarım politikalarıyla bölge çiftçimiz borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Başta elma olmak üzere bölgenin önemli gelir kaynağı ürünler dalında kalmıştır. Keza, hayvancılık ile geçimini sağlayan bölge halkımız yanlış hayvancılık politikaları ile zor duruma düşürülmüştür” dedi. Tunay açıklamasında, “Korkuteli’mizin bir diğer sorunu da yine büyükşehir yasası, koordinatörlük sistemidir. Öncesinde başlamış olan birçok yatırım, büyükşehir yasası nedeniyle tamamlanmamış, yarım kalmıştır. Korkuteli’mizin otogarı, toptancı hali, mezbaha yatırımları önceki dönemde yüzde 80’ler oranında tamamlanmış olmasına rağmen, büyükşehir yasası ve koordinatörlük sistemine geçişin ardından tamamlanmadan yarım kalmıştır. Korkuteli yolu hala tamamlanmamış ve sürekli onarım halindedir. Korkuteli’mizin bekleyen birçok sorunu vardır. Artık Korkuteli’miz ülke ve bölge ekonomisine yaptığı katma değeri yatırım olarak geri döndüğünü görmek istiyor” şeklinde konuştu.