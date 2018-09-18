Tunay'dan Alanya trafiğine çözüm önerileri

TUNAY, sosyal medya hesabından, Yeni Alanya Gazetesi'nin bugün 'Trafik Felç' başlığıyla manşete taşıdığı Alanya trafiğindeki problemler üzerine Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i de etiketleyerek şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle Alanya genelinde detaylı bir ulaşım planının hazırlanıp hayata geçirilmesi gereklidir. Bunun yanında aşırı yoğunluğun görüntü ve gürültü kirliliğine neden olduğu ana arter olan Atatürk Caddesi’nde, yasal olmayan yol kenarına park etmeyi, ücretinin ödenmesi ile güya yasal hale getiren ve trafik sirkülasyonunu olumsuz yönde etkileyen parkomat uygulamasına son verilmelidir. Bu yol boyunca yol kenarına park engellenmeli, araçların yan yollardaki parkomatlara park etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca bu caddede trafik akışında yığılmalara neden olan sinyalizasyon noktalarında düzenleme yapılmalıdır. Bazı noktalarda daha efektif yeşil dalga uygulamasının yanında, geçen araç sayısına göre geçiş süresini düzenleyen Akıllı Sinyalizasyon sisteminin bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu sayede trafik akışı daha kesintisiz bir hale gelecektir. Bunun yanında yine Atatürk Caddesi’nde bulunan Orta Refüj bandında bir daraltma çalışması yapılarak ağaçlara dokunmadan iki kenardan 1’er metrelik kısmın yola dahil edilmesi daha uygun olacaktır. Bu sayede çoğu noktada tek şeride düşerek yığılmalara neden olan yol, iki şerit olarak daha rahat akacaktır. Ayrıca mola kavşağında U dönüş yapmak isteyen sürücülerin döner kavşağa girmeden erken dönüş yapmalarını sağlayacak kavşak düzenlemesinin yapılması, kavşakta yığılmaları azaltacaktır.Yolların kapatılmasının trafik sorununa çare olmadığı görülüyor. Bu çerçevede kapanan ya da tek yöne çevrilen yolların da tekrar ele alınması gerekli. Yolları kapatmak trafikle ulaşım sorunun çözmez, aksine şehir içi trafiğinin dolaştırılmasına neden olur. Bu da trafiği daha da karmaşık hale getirir. Ayrıca Alanya genelinde uzun vadeli detaylı bir master ulaşım planının artık hazırlanarak ivedilikle uygulamaya konulması gerekli."