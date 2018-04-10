Tuna'ya bir kötü haber daha

ALTSO 5. Meslek Komitesi olan inşaat gurubundan bir meclis üyesi ve bir asil komite üyesinin seçilme yetersizliğinden dolayı üyeliği düşüyor. Yerlerine Mehmet Şahin grubundan bir isim meclise ve bir başka isim de komiteye iki üye asil olarak giriyor. ALTSO meclisinde son gelen şok haber ile Mehmet Şahin 52, Mustafa Tuna 16 meclis üyesi ile temsil edilecek. 2013'ün Haziran ayında yapılan ALTSO seçimlerinde de yazım hatalarından dolayı Tuna'nın 2 meclis ve birçok komite asil üyeleri düşmüştü. Tuna'nın kemik ekibindeki isimlerin aynı hataları tekrarlamaları ise dikkatlerden kaçmadı.