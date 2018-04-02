 Tuna 'Umut Yürüyüşü'nü tamamladı

SAAT 13.00'te Kale Market önünde başlayan yürüyüş Dim TV (dimtv.tv) tarafından canlı olarak verildi. Atatürk Anıtı'nda sona eren yürüyüşün ardından Mustafa Tuna, üyelerle toplu fotoğraf çektirdi. Burada bir dakikalık saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı’nı okuyan katılımcılar sloganlar eşliğinde Tuna’yı kürsüye davet etti. Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Tuna, bugüne kadar Alanya ve ALTSO’ya hizmet vermiş ALTSO başkanlarına teşekkür etti. “Biz hizmet etmek ve daha fazlasını yapmak için göreve talip olduk” diyen Tuna, “Ben değil, biz anlayışıyla bu göreve talibiz. Bu sıradan bir yürüyüş değil. Hepimizin ortak sevdası Alanya. Alanya sevdasıyla heyecanıyla bu yola çıktık. Seçimlerin öncelikle Alanya ve esnafa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçime hazırlandığımız bu süreçte esnafımıza ulaştık. Sorunlarını dinledik. Alanya ekonomisine, halkına ve esnafımıza hak ettiği hizmeti vermek için biz hazırız. Sorun değil, çözüm üretecek bir yönetim olacağız. Değerli ALTSO ailesi hem ALATSO’nun hem de Alanya’nın genel sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Sevdamız Alanya’nın geleceği, kazancı, huzuru olacak” dedi. Konuşmasına projelerini anlatarak devam eden Tuna, turizm, tarım ve Alanya ticaretine ilişkin projelerini anlattı.