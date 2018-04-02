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 Tuna 'Umut Yürüyüşü'nü tamamladı

4 Nisan’da yapılacak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine sayılı günler kala başkan adayı Mustafa Tuna seçim öncesi 'Umut Yürüyüşü' adı altında bir yürüyüş düzenledi

 Tuna 'Umut Yürüyüşü'nü tamamladı

4 Nisan’da yapılacak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine sayılı günler kala başkan adayı Mustafa Tuna seçim öncesi 'Umut Yürüyüşü' adı altında bir yürüyüş düzenledi

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:28
 Tuna 'Umut Yürüyüşü'nü tamamladı
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SAAT 13.00'te Kale Market önünde başlayan yürüyüş Dim TV (dimtv.tv) tarafından canlı olarak verildi. Atatürk Anıtı'nda sona eren yürüyüşün ardından Mustafa Tuna, üyelerle toplu fotoğraf çektirdi. Burada bir dakikalık saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı’nı okuyan  katılımcılar sloganlar eşliğinde Tuna’yı kürsüye davet etti. Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Tuna, bugüne kadar Alanya ve ALTSO’ya hizmet vermiş ALTSO başkanlarına teşekkür etti. “Biz hizmet etmek ve daha fazlasını yapmak için göreve talip olduk” diyen Tuna, “Ben değil, biz anlayışıyla bu göreve talibiz. Bu sıradan bir yürüyüş değil. Hepimizin ortak sevdası Alanya. Alanya sevdasıyla heyecanıyla bu yola çıktık. Seçimlerin öncelikle Alanya ve esnafa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçime hazırlandığımız bu süreçte esnafımıza ulaştık. Sorunlarını dinledik. Alanya ekonomisine, halkına ve esnafımıza hak ettiği hizmeti vermek için biz hazırız. Sorun değil, çözüm üretecek bir yönetim olacağız. Değerli ALTSO ailesi hem ALATSO’nun hem de Alanya’nın genel sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Sevdamız Alanya’nın geleceği, kazancı, huzuru olacak” dedi. Konuşmasına projelerini anlatarak devam eden Tuna, turizm, tarım ve Alanya ticaretine ilişkin projelerini anlattı.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 14:47
Anahtar Kelimeler:
Mustafa TunaUmut YürüyüşüTicaret Ve Sanayi OdasıAlanya
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