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Tuna ilk günden yalnız kaldı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) iki adayından birisi olan ve seçimleri mevcut başkan Mehmet Şahin’e ikinci kez kaybeden Mustafa Tuna, dün seçim ofisinde yalnız kaldı

Tuna ilk günden yalnız kaldı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) iki adayından birisi olan ve seçimleri mevcut başkan Mehmet Şahin’e ikinci kez kaybeden Mustafa Tuna, dün seçim ofisinde yalnız kaldı

05 Nisan 2018 Perşembe 23:05
Tuna ilk günden yalnız kaldı
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Haber: Alper KUTAY

SOLUĞU sabahın erken saatlerinde Gazipaşa Dolmuş Durağı yanındaki seçim ofisinde alan Tuna, seçim stresini çay içerek attı. Kendisini ziyaret eden Yeni Alanya muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakan ancak yeni seçimler için de açık kapı bırakan Tuna, “Ne olur bilinmez, siyaset uzun soluklu bir iştir” diyerek mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

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ALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıALTSOMehmet şahin
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