Tuna ilk günden yalnız kaldı

Haber: Alper KUTAY

SOLUĞU sabahın erken saatlerinde Gazipaşa Dolmuş Durağı yanındaki seçim ofisinde alan Tuna, seçim stresini çay içerek attı. Kendisini ziyaret eden Yeni Alanya muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakan ancak yeni seçimler için de açık kapı bırakan Tuna, “Ne olur bilinmez, siyaset uzun soluklu bir iştir” diyerek mesaj vermeyi de ihmal etmedi.