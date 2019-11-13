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Tüm yönleriyle Kosta ve Alanyalı Rumlar bu akşam Alanyaca'da

Dim TV'de (dimtv.tv) Oğuz Korum ve Ferit Kesen'in hazırlayıp sundukları ödüllü 'Kültür-Sanat' programı Alanyaca, bu akşam saat 20.00'de izleyiciyi yine Alanya tarihinin derinliklerine götürecek. Alanyaca'da, bugün toprağa verilen Nea İonia Alanyalılar Derneği Başkanı Kosta Çobanakis ile Alanyalı Rumlar, günün konuğu eczacı-araştırmacı Murat Koçak'la birlikte tüm yönleriyle ele alınacak.

GÜNCEL 13.11.2019, 18:23 13.11.2019, 18:35
Tüm yönleriyle Kosta ve Alanyalı Rumlar bu akşam Alanyaca'da
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ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Alanya'ya ilişkin son gelişmeler, Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanan Alanyaca, 53. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak. 
ALANYACA'DA NELER VAR?
Alanyaca'nın bugünkü konuğu eczacı-araştırmacı Murat Koçak. 'Nea İonia'dan Alanya'ya' adlı kitabın da yazarı olan Koçak, Nea İonia Alanyalılar Derneği Başkanı Kosta Çobanakis'in Alanya'daki en yakın dostlarından biriydi. Kosta Çobanakis kimdi? Alanya-Atina arasında köprü olan Kosta'nın Alanya'da yaşayan ataları kimlerdi? Kosta, Alanya için neler yaptı? Kosta'nın renkli Alanya anıları... Alanyalı Rumlar, mübadele (değişim) öncesi, sırası ve sonrasında neler yaşadılar? Alanya'dan nasıl gönderildiler? Alanya'da yaşanan Türk-Rum aşkları? Alim türküsünün sözleri Alanya'da yaşanan hangi aşk üzerine yazıldı? Mübadele öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları hem Türklerin, hem Rumların penceresinden ilk kez dinleyeceksiniz. 
Alanyaca, bu akşam saat 20.00'de Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...   
ALANYA DİM WEB TV 
NASIL İZLENİR?
Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 
'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.
Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

#Koçak #Murat #keşen #Ferit #korum #oğuz #tv #dim
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