Tüm dünyanın merak ettiği İlluminati tarikatının oyununu bir Türk bozdu

GAYRİMENKUL yatırımlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'a rakip gösterilen emlak kralı Michael Shvo'nun zenginliği, iştah kabarttı. Fırsatçılar, Hollywood starları ve iş adamları arasında yaygın olan İlluminati çılgınlığına İsrail asıllı Shvo'yu da dahil etmeye çalıştı. Bunun için de ünlü emlak kralının Türk eşi Seren Shvo'ya kancayı taktı.

AYDA 500 BİN DOLAR

Takvim'de yer alan habere göre, Seren Hanım, önceki gün sosyal medyada kendisine gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Seren Shvo, "İlluminati dünyasına hoşgeldiniz" diye başlayan mesajı önceki gün takipçileriyle paylaştı. Para, ün, güç ve güvenlik vadeden tarikat, Seren Shvo'ya aylık 500 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 736 bin lira) kazanacağını da iddia etti. Ancak Michael Shvo'nun 10 yıllık eşi Seren Hanım, oyuna gelmedi. Shvo, paylaştığı mesajla düzenbazların işini bozup eşiyle kendisine yakıştırılan İlluminati tarikatına üye olduğu iddiasını yalanladı.

Uyanıklar, tarikata üye toplamak için ayda 500 bin dolar kazanç vaadinde bulunuyor.

İLLUMİNATİ NEDİR?

İlluminatinin amacı dini inanışları ortadan kaldırmak, sosyal düzeni bozmak, hükümetleri ortadan kaldırmak ve yeni bir dünya düzeni kurmaktır. Yani örgütün böyle amaçlara hizmet ettiğine inanılmaktadır. Çeşitli komplo teorilerine göre örgüt 10 kişi tarafından yönetilmekte ve bu 10 kişi örgütün yanı sıra dünyayı da yönetmektedir.

Zihin kontrol tekniklerini kullanan ve subliminal mesajlar konusunda ustalıkla hareket ettiği ileri sürülen örgütün, dünyayı kendi kuralları doğrultusunda yönetebilmek için yavaş ama istikrarlı adımlar attığı söylenmektedir. Backmasking ve 25. kare yöntemlerini de ustalıkla kullanan örgüt, deyim yerindeyse karda yürüyüp izini belli etmemektedir.