Tükiye’de ilk! YÖK onayladı, ALKÜ’de başlıyor

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne, Sağlık Turizmi Doktora programının açılmasına ve öğrenci alınmasına ilişkin onay yazısı YÖK’ten geldi. YÖK’ün onayıyla birlikte öğrenci kabul edilecek program aynı zamanda Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Sağlık turizmi konusunda akademik personel ihtiyacını gidermek ve sağlık turizmi ile ilgili akademik çalışmaların önünü açmak isteyen ALKÜ, 2018 yılında Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programını açarak eğitime başlamasının ardından, şimdi de Doktora seviyesinde bu eğitimi hayata geçirmiş olacak. Ülkemizde sağlık turizmi alanında ilk kez doktora düzeyinde eğitim verecek olan programa bu yıl güz yarıyılında ilk öğrenciler kabul edilecek.

Konuyla ilgili olarak ALKÜ Rektörlüğü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, “ Dünyada her yıl yaklaşık 30 milyon insan, yurtdışına çıkarak başka ülkelerde tedavi oluyor. 500 milyar dolarlık dev bir pazarı olan sağlık turizmi alanında ülkemizin daha fazla pay alabilmesi için iyi eğitim almış, konusunda uzman sektör çalışanına ihtiyacı vardır. Üniversitemiz sağlık turizmi dalında yeni akademisyenler yetiştirerek sadece eğitime katkı sağlamayacak aynı zamanda bir turizm kenti olan Alanya’mız için sağlık turizmi alanında yeni fırsatlar yakalanmasına vesile olacağı gibi yapılacak akademik araştırma ve çalışmalarla Ülkemizin dünyada her geçen gün büyüyen sağlık turizmi pazarından daha fazla nasıl pay alacağına yönelik yeni stratejiler ortaya konularak bu sektörde çalışmak isteyenlere ışık tutacaktır. Böylece Ülkeler arasında iş birliği ve ortaklıkların artması, uluslararası turizmin gelişmesi ile artan sağlık turizmi talebi ve harcamalarından daha fazla pay alabilmek ve bu alanda gelişmiş önemli rakip ülkelerle daha güçlü bir şekilde rekabet edebilmek için araştırmalar yaparak yeni projeler ortaya koymak istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.