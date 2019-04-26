 TÜİK açıkladı! İşte Antalya'da ölümlerin nedeni

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde, ölüm nedeni istatistiklerinin AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2005 yılından itibaren “Ölüm Nedeni İstatistikleri” konusunda bir proje yürütüyor. Proje ile ölüm nedeni istatistiklerinin kalite ve güvenirliğinin artırılması, ülkeler arası karşılaştırılabilirliğin sağlanması ve uluslararası standartlarda ölüm nedeni istatistiklerinin üretilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde, Antalya, Isparta ve Burdur 2018 Yılı Ölüm Nedeni İstatistikleri açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, "Ülkemizde ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 38,4'ünü oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi" ifadelerinde bulundu.

Dolaşım sistemi hastalıkları büyük yer tuttu

Antalya’da meydana gelen ölümlere ilişkin verileri aktaran Öncel, ölümlerin yüzde 36,9'unun dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 22,2'sinin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 9,9'unun solunum sistemi hastalıklarından, yüzde 5,9’u endokrinden (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar), yüzde 5,6'sının sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, yüzde 7,2’sinin dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerden ve yüzde 12,3’ünün diğer nedenlerden kaynaklandığını belirtti.

İyi ve kötü huylu tümörler ikincil ölüm vakaları oldu

Isparta'da da ölümlerin büyük oranı yüzde 38,8 ile dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bu oranı yüzde 15,7 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip etti. Yüzde 16,4'ü solunum sistemi hastalıkları, yüzde 5,5’i endokrin (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar), yüzde 5,7’si sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 4,5’i dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 13,4’ü diğer nedenlerden kaynaklandı.

Burdur'da ise dolaşım sistemi hastalıkları daha büyük bir oran ile yüzde 43,3 olarak kayıtlara geçti. Ardından yüzde 16,1’i iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 11’i solunum sistemi hastalıkları, yüzde 7,4’ü endokrin (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar), yüzde 6,5’i sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 6’sı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 9,8'i diğer nedenler olarak belirlendi.