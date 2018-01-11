TUI ve Öger Türkiye kapasitesini arttırdı

ALMANYA ile devam eden siyasi krizlerin, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temaslarının ardından sona ermesi, Almanya'da Türkiye talebinin yeniden yükselişe geçmesini sağladı. Dünyanın en büyük seyahat grubu TUI'nin Türkiye rezervasyonlarında yüzde 70 artış olduğu ve bu nedenle şirketin Türkiye koltuk kapasitesini 100 bin paks arttırdığı belirtldi. TUI 2016 yılında Türkiye kapasitesini yarı yarıya düşürmüş ancak 2017'de talebin toparlanmaya başladığını açıklamıştı.

'ÇİFT HANELİ ARTIŞ VAR'

Öte taraftan, Türkiye'nin Almanya'da yükselişe geçtiğine ilişkin haberler Thomas Cook'un Almanya ayağı Öger Tours tarafından da doğrulandı. Öger Tours Genel Müdürlüğü, özellikle Antalya bölgesindeki aile otellerinin iyi satış yaptığını açıkladı. Açıklamada, "Geçen yıla kıyasla yüksek bir talep alıyoruz ve şu anda rezervasyonlarımızda çift haneli artış var" ifadelerine yer verildi.

'KAPASİTEMİZİ YÜZDE 20 ARTTIRDIK'

2018 Türkiye kapasitesini yüzde 20 oranında arttırdıklarını ifade eden yetkililer, "Bunlar arasında yeni başlatacağımız Berlin-Schönefeld çıkışlı full charter uçuşlar ve Condor'un ek kapasite koyduğu Düsseldorf, Hannover, Köln, Münih ve Stuttgart gibi havalimanları da bulunuyor" dediler.