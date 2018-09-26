TUI dağları temizliyor

TUI'NİN Bölge Müdürü Erdem Gürşen ve TUI çalışanları, aynı zamanda SKAL Alanya Dönem Başkanı da olan turizmci Mehmet Nedanlı ile birlikte cip safari turuna çıkan turistlerle tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleşen temizlik çalışması yaptılar. Helikopter pistinin bulunduğu alanda ekip olarak temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Gürşen, "Burası aynı zamanda cip safarilerin de turlarını yaptığı dağlık bir alan. Bu temizlik çalışmasını da dünyanın pek çok yerindeki TUI ekipleriyle birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Çöplerin, doğaya ne kadar zarar verdiğinin ve ne kadar sürede yok olduğunun bilincinde olarak böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Desteklerini esirgemeyen Alanya Belediyesi'ne ve etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

