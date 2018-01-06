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Tuhaf iddia: Hz. Nuh’un cep telefonu ve İHA’sı vardı

Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, katıldığı programda Hz. Nuh'un oğluyla cep telefonuyla konuştuğunu ve tufanda gemiden insansız hava aracı gönderdiğini söyledi

Tuhaf iddia: Hz. Nuh’un cep telefonu ve İHA’sı vardı

Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, katıldığı programda Hz. Nuh'un oğluyla cep telefonuyla konuştuğunu ve tufanda gemiden insansız hava aracı gönderdiğini söyledi

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:05
Tuhaf iddia: Hz. Nuh’un cep telefonu ve İHA’sı vardı
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TRT'de yayınlanan Pelin Çift'in sunduğu Öteki Gündem programında Nuh Tufanı işlendi. Programa Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'in iddiaları damgasını vurdu. Örnek, Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söyledi.

İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek, Nuh tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA gönderildiğini iddia etti.

"OĞLUNU CEP TELEFONU İLE ARADI"

Dr. Yavuz Örnek, konuşmasında Nuh Tufanı esnasında Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü savundu. Örnek ayrıca 10 bin yıl önce o dönemde Hz. Nuh'un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını söyledi. İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek soru üzerine bunları açıklamakta zorluk çekti.

"ABD'DEN FRANSA'DAN SİPARİŞ İSTEDİ"

Dr. Yavuz Örnek ayrıca Nuh'un oğlunun uçan bir cisim kullandığını, Hz. İsa'nın 2000 yıl önce değil 2 bin 300 yıl önce doğduğunu, Nuh Tufanının bölgesel değil tüm dünyada gerçekleştiğini, gemiye canlı hayvan alınmadığı, Hz. Nuh'un döllenmiş bir dişi bir erkek yumurta sipariş ettiğini ve siparişlerin o dönemde Amerika'dan, Fransa'dan Hz. Nuh'a yollandığını belirtti. Yavuz Örnek'in çok iddialı konuşması üzerine Pelin Çift ve Prof.Dr. Ömer Faruk Harman oldukça şaşırdı. Pelin Çift'in düzeltme çalışmalarını da "ben bilim adamıyım bilim adına konuşuyorum" diye engelledi.

"GEMİDEN GÜVERCİN DEĞİL İNSANSIZ HAVA ARACI YOLLANDI"

Dr. Yavuz Örnek, Nuh tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA yollandığını söyleyince Pelin Çift dayanamayarak "Hocam bunun bilimsel ispatı var mı? diye sordu. Dr. Yavuz Örnek "Efendim ileri teknoloji varken niye güvercin yollasınlar" diye cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hz. NuhIha
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