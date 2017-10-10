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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Tuğçe Kazaz vize olayına el attı: Doları Türkiye'de yasaklayalım

Eski model Tuğçe Kazaz ABD ile Türkiye arasında çıkan vize krizi hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

Tuğçe Kazaz vize olayına el attı: Doları Türkiye'de yasaklayalım

Eski model Tuğçe Kazaz ABD ile Türkiye arasında çıkan vize krizi hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

10 Ekim 2017 Salı 16:32
Tuğçe Kazaz vize olayına el attı: Doları Türkiye'de yasaklayalım
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TUĞÇE Kazaz, ABD’nin Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri askıya almasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Kazaz, "Çünkü biz ABD'ye ajanlık yapmaya gitmiyoruz ama ülkemize gelen vatandaşları ajanlık yapıp bizi sömürüyor. Vize olayında kaybeden ABD olur" dedi.

DOLARI YASAKLAYALIM
Eski model Tuğçe Kazaz ABD'ye yaptırım olarak Türkiye'nin ABD dolarını yasaklamasını önerdi. Kazaz ,Ütopik gelecek belki ama bence Dolar'ı Türkiye'de yasaklayalım. Uluslararası ilişkilermiş, ekonomiymiş gerisini Dolar'ı basan onlar düşünsün" dedi.

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