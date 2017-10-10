Tuğçe Kazaz vize olayına el attı: Doları Türkiye'de yasaklayalım

TUĞÇE Kazaz, ABD’nin Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri askıya almasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Kazaz, "Çünkü biz ABD'ye ajanlık yapmaya gitmiyoruz ama ülkemize gelen vatandaşları ajanlık yapıp bizi sömürüyor. Vize olayında kaybeden ABD olur" dedi.
DOLARI YASAKLAYALIM
Eski model Tuğçe Kazaz ABD'ye yaptırım olarak Türkiye'nin ABD dolarını yasaklamasını önerdi. Kazaz ,Ütopik gelecek belki ama bence Dolar'ı Türkiye'de yasaklayalım. Uluslararası ilişkilermiş, ekonomiymiş gerisini Dolar'ı basan onlar düşünsün" dedi.
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