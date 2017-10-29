Tuğçe, Erdoğan'ın elini öpmek isteyince...Duygu dolu anlar

ERDOĞAN, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen görme engelli Tuğçe, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirini okudu.
Duygulanan Erdoğan, Tuğçe'ye sarılarak, şiiri kaç günde ezberlediğini sordu.
Şiiri 1,5 günde ezberlediğini belirten Tuğçe de Erdoğan'a elini öpmek istediğini söyledi.
Tuğçe'nin elini öpmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da engelli kızın elini öperek, karşılık verdi.
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