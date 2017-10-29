Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
29 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Ekim 2017 Antalya -...
Google iPhone X ile rekabet için indirim yaptı
Google iPhone X ile rekabet...
Okul çağındaki çocuklarda bilgisayar kullanımına dikkat
Okul çağındaki çocuklarda bilgisayar kullanımına...
banner468

Tuğçe, Erdoğan'ın elini öpmek isteyince...Duygu dolu anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ziyaretinde yanına gelen görme engelli bir kız çocuğunun "Sakarya Türküsü" şiirini okuması üzerine duygulandı

Tuğçe, Erdoğan'ın elini öpmek isteyince...Duygu dolu anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ziyaretinde yanına gelen görme engelli bir kız çocuğunun "Sakarya Türküsü" şiirini okuması üzerine duygulandı

29 Ekim 2017 Pazar 06:46
Tuğçe, Erdoğan'ın elini öpmek isteyince...Duygu dolu anlar
banner404

ERDOĞAN, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen görme engelli Tuğçe,  Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirini okudu.

Duygulanan Erdoğan, Tuğçe'ye sarılarak, şiiri kaç günde ezberlediğini  sordu.

 Şiiri 1,5 günde ezberlediğini belirten Tuğçe de Erdoğan'a elini öpmek  istediğini söyledi.

Tuğçe'nin elini öpmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da engelli kızın  elini öperek, karşılık verdi.

  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de tamamı bitti! Kilosu 4500 TL!
Türkiye'de tamamı bitti! Kilosu 4500 TL!
301 TL protestosunda 301 TL ceza yedi!
301 TL protestosunda 301 TL ceza yedi!
Melih Gökçek konuşurken hüngür hüngür ağlayan kadın kim?
Melih Gökçek konuşurken hüngür hüngür ağlayan kadın kim?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim