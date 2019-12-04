Tuğba'nın mesajı Yeni Alanya'nın manşetiyle Türkiye'ye ulaştı
FOX TV'nin izlenme rekorları kıran sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in gündeminde dün yine Yeni Alanya manşeti vardı
GÜNCEL 04.12.2019, 01:14
FOX TV'nin izlenme rekorları kıran sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in gündeminde dün yine Yeni Alanya manşeti vardı. Yerel medya dostu ünlü televizyoncu İsmail Küçükkaya, Hancı Pastanesi'nin down sendromlu çalışkan servis personeli Tuğba'nın "Engellilere iş verin" çağrısına ilişkin 'Down değil up' başlıklı manşetimizi Türkiye ile buluşturdu.
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