Tüfek ihalesi bugün

- Erkan UYSAL

ALANYA Milli Emlak Müdürü Ömer Ertüzün, vatandaşları bugün müdürlük binasında yapılacak olan tüfek satışı ihalesine davet etti. Ertüzün "Bugün 20 adet çeşitli marka ve çaplarda tüfek satışımız olacak. Silah satışından 855 TL gelir bekliyoruz" dedi.

'5 YIL VERGİ MUAFİYETİ VAR'

25 Mart'ta 12 adet taşınmazın açık teklif usulüyle satış ihalesinin yapılacağını belirten Ertüzün "Mahmutseydi, Karapınar ve Fakırcalı mahallelerinde 3'er, Yaylakonak, Kestel ve Konaklı mahallelerinde birer adet taşınmaz olmak üzere toplam 12 adet taşınmaz satışımız olacak. İhale taşınmaz bedelinin toplamı 2 milyon 667 bin 82 TL. Bunun dışında yine aynı tarihte 2 adet kiralama ihaleleri bulunuyor. Bunlardan birisi Kestel Mahallesi'nde 1 adet taşınmaz ev, büro, depo ve yazıhane olarak kullanılmasına müsait bir yer. Diğeri ise Tosmur Mahallesi'nde piknik alanı olarak kullanılmak üzere bir yer. İki taşınmazın ilk yıl muhammen kira bedelinin toplamı 44 bin 950 TL. Bunlar için rekabet olmalı. Biz katılımın olmasını bekliyoruz. Yine 25 Mart'ta 4 adet iskelenin pazarlık usulüyle kullanma izni için ihale yapılacak. Mahmutlar, Oba, Tosmur, Konaklı mahallelerinde birer adet olmak üzere toplam 4 iskelenin otellere pazarlık usulüyle kullanma izni ihalesi yapılacak. 4 iskelenin ilk yıl muhammen kullanma izni bedelinin toplamı 215 bin TL.