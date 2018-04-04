TÜBİTAK bilim dergileri ekibi ALKÜ’de

TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri ekibi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelerek, Popüler Bilim Yazarlığı konularında bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Bilim Teknik Dergisi Yayın Yönetmeni Dr. Özlem Kılıç Ekici, Genç Bilim Dergisi Yayın Yönetmeni Dr. Tuğba Sarıgül, Meraklı Minik Dergisi Yayın Yönetmeni Bilge Karagöz, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

“HEDEF OKUYUCU KİTLESİ TANIMLANMALI”

Bilimsel konularda öğrencileri popüler bilim yazarı olmaya davet eden Bilim Teknik Dergisi Yayın Yönetmeni Dr. Özlem Kılıç Ekici, popüler bilim yazısı yazarken neler dikkat ettiklerine değindi. Ekici, “Hedef okuyucu kitlesi tanımlanmalı. Çocuklar ve gençler için yazılar yazılırken hedef yaş grubundakilerin ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınmalı. Okuyucular için ilgi çekici ve bilgilendirici bir konu ve bu konunun araştırılacağı güvenilir kaynaklar bulunmalı. Seçilen konu her yönüyle anlanmalı ve konu hakkındaki karşıt görüşler iyi özümsenmeli. Yazı, bilim insanı olmayan okuyucu kitlesi için anlaşılır bir şekilde kurgulanmalı. Okuyucunun ilgisini çekecek bir giriş oluşturulmalı ve böylece okuyucu yazının içine çekilmeli. Yazıya kısa bir öyküyle başlamak ilgi çekici olabilir. Doğru başlıklar kullanılmalı. Çok fazla teknik ya da karmaşık bir dil kullanılmamalı. Metin ilgi çekici, anlaşılır, sürükleyici olmalı ve hayatın içinden olgular içermeli. Akademik bir dergiye gönderilen ya da bilimsel bir toplantıda sunulan bildiri, bilimsel makale tarzında olmamalı. Ansiklopedik bilgi, ders kitabında yer alan bilgi tarzında olmamalı. Okuyucu konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmasa da yazıyı rahat okuyabilmeli. Bilgiler okuyucuya sunulmadan önce mutlaka doğrulanmalı ve yazı tamamlandıktan sonra bir uzmanın görüş ve önerileri alınmalı” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR İÇİN BİLİM YAZISI YAZMAK DAHA ZOR”

Çocuklar için bilim yazısı yazmanın daha zor olduğunu vurgulayan Ekici, “Çocuklar ve gençler için yazmak yetişkinler için yazmaktan zordur. Bu yaş gruplarının dikkatleri çabuk dağılır. Yazıyı kısa ve ilginç tutmak gerekir. Çok sayıda örnek verilmeli, fotoğraf ve çizim gibi destekleyici görseller kullanılmalı, yazı eğlenceli hâle getirilmelidir. Yazıyı destekleyen görsellerin somut ve kolay algılanabilir olmasına özen gösterilmelidir. Farkındalıklarının artmasına ve çevrelerini sorgulamalarına olanak verecek bir yaklaşım benimsenmelidir. Toplumun duyarlı olduğu, henüz kesin sonuçları bilinmeyen, tartışmaya açık konularda taraf olunmamalıdır. Çocuklar tartışmalı konuların içine çekilmemelidir. Çocuklara karşılaşmaya hazır olmadıkları bilgiler vermek, bilgi vermenin onlara sağlayacağı yararlardan çok daha büyük zararlara yol açabilir. Felaket haberleri, ölüm, cinsellik ve bazı tıbbi konular söz konusu olduğunda daima en küçük yaş grubundaki okuyucular ölçü alınmalıdır. Tek bir çocuğu bile olumsuz etkilememeye özen gösterilmelidir” dedi.

Söyleşinin sonunda öğrencilerle soru-cevap yapıldıktan sonra programa son verildi.