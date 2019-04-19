TÜBİTAK'a onlarca personel alınacak! İşte kadrolar

TÜBİTAK'a 129'u araştırmacı ve 13'ü teknisyen olmak üzere 142 Ar-Ge personeli alınacak. Başvurular 10 Mayıs tarihine kadar internetten yapılacak

TÜBİTAK'a onlarca personel alınacak! İşte kadrolar
banner404

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 142 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 129'u araştırmacı ve 13'ü teknisyen olmak üzere 142 Ar-Ge personeli alınacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 10 MAYIS
Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yüzde 10 KDV farkını geri alabilirsiniz
Yüzde 10 KDV farkını geri alabilirsiniz
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479