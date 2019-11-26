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TSK'ya çağ atlatacak sevkiyat tamamlandı

BMC ve treyler firması Öztreyler tarafından üretilen 72 tank taşıyıcı, Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.

GÜNCEL 26.11.2019, 17:30
TSK'ya çağ atlatacak sevkiyat tamamlandı
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Türkiye'nin kara aracı üreticilerinden BMC ve treyler firması Öztreyler tarafından üretilen 72 tank taşıyıcı, Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. 

 

İLK 100'E GİREN 5 FİRMADAN BİRİ

    

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Öztreyler fabrikasının bahçesinde tank taşıyıcı üzerine kurulan sahnede gerçekleştirilen törende konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, bakanlığın TSK'nın modern harp sistemleriyle donatılması, tedariklerinin, bakım onarım modernizasyon faaliyetlerinin yapılması amacıyla asker sivil ortak çalışma adına yeni döneme girildiğini söyledi. Türkiye'nin gelişme dinamiğini oluşturan BMC öncülüğündeki özel sektör firmalarının son dönemde artan şekilde savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Dere, bakanlık olarak bu şirketlerin izinleri, yönlendirmesi, Ar-Ge destekleri, koordinasyonu, gözetimi konusunda bürokratik engeller oluşturmak yerine mevcut bürokratik engelleri kaldırarak bu şirketleri destekleme yönünde faaliyetlerini icra ettiklerini belirtti. Dere, bu çerçevede vakıf şirketleri ve BMC'nin de aralarında bulunduğu özel sektör şirketlerinden dünyada savunma sanayi firmaları arasında 2018 yılı itibarıyla ilk 100'e giren 5 firmanın olmasının kendilerini gururlandıran hususlardan biri olduğunu kaydetti.

 

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ ÇAĞ ATLADI" 

 

Savunma sanayisinde ülkenin çağ atladığını anlatan Dere, TSK tarafından yapılan harekâtlar ve operasyonlar sonrasında üstü kapalı ya da açık ambargolarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Nitelikli insan kaynağını artırarak, firmaları ihracata yönlendirerek bütün yabancı girdileri, ham maddeleri yerli muadilleriyle değiştirerek ikinci bir hamleyle ülkeyi savunma sanayi alanında milli ve yerliliği yüzde 75'lerin de üzerine çıkararak her alanda kendine yetecek hale getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Dere, şöyle konuştu: Yapılan çalışmalar yeterli değil. Savunma sanayisi alanında 2018 yılı itibarıyla Ar-Ge harcamamız 8 milyar 250 milyon lira görünüyor. Çalışan sayımız kamu özel tamamı 67 bin. Dolayısıyla nitelikli insan gücü ihtiyacımız had safada. Bu ihtiyacın yanında da üretileni satacak yeni ihracat alanları olmazsa olmazımız. Bununla ilgili Pakistan'a Milgem satacağız, Ukrayna'ya sattığımız İHA'lar SİHA'lar. Malezya'ya Katar'a sattığımız ürünlere baktığımızda son dönemde ihracat kapasitemizin de arttığını, 15 yıl önce 200 milyon dolar seviyesindeki ihracat hacmimizin 2 milyar doları geçtiğini 2,5 milyar dolar mertebesine ulaştığını görmekteyiz.

 

"OPERASYONLARDA YERLİ SİLAH KULLANILIYOR"

    

Son 3,5 yıllık dönemde yapılan harekatlar ve operasyonlarda yerli silahların kullanıldığına işaret eden Dere, "Hedefimiz TSK'nın vatanımızın korunmasında ve milletinin hizmetinde kullanılan tüm harp sistemlerini milli sanayimizle üretmek. Bu hedefimiz var. Biz ülkemizde neyi yapamıyorsak, bunu yapacak sanayicilerimize fabrikalarımızı tersanelerimizi açıyoruz. Bunların yerlilerini ürettiklerini zaman alım garantisi veriyoruz. Tüm amacımız yerli ve milli savunma sanayini her alanda hakim kılmak. Tank taşıyıcı araçlarla M60, Leopard tanklarımızı, Fırtına obüslerimizi taşıyacağız. Yine bu tesislerde Arifiye'de, Karasu'da üretilecek Altay tanklarımızı bu araçların üzerinde göreceğimiz günler de inşallah yakın diye düşünüyorum." dedi.

 

"TANK PALET FABRİKASI OTOKAR'A TESLİM EDİLDİ"    

 

Altay tankının bir an önce TSK envanterine kazandırılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Dere, Altay tankıyla ilgili sürecin 2000'li yıllarda başladığını ancak gelinen noktada prototip üretimiyle sınırlı kaldığını kaydetti. Dere, 2008 yılında tasarım ve prototip üretimine ilişkin bir ihale yapıldığını ve bu ihaleyi zırhlı araç sektöründe faaliyet gösteren Otokar firmasının kazandığını ve 5 tankın prototip üretiminin belli ölçüde yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti: 2011 yılında yapılan bir tahsisle 2012 ve 2015 yıllarında Arifiye'deki Tank palet fabrikasının belli alanları o dönem için devletimizin desteğiyle Otokar firmasına da tahsis edildi. Dolayısıyla Otokar firması tankın kulesini gövdesini Arifiye'deki tesislerimizde üretti. Ayrıca tankın testleri de Arifiye'deki bizim fabrikanın test pistleri kullanılarak yapılmış oldu. Sonrasında tankın seri üretim ihalesine geçildi, 3 firma rekabet ortamında yarıştı.2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığımızla BMC arasında 3 firmanın katıldığı ihale sonunda yapılan sözleşmeyle 250 adet tankın seri üretim ihalesini BMC firması kazanmış oldu. Nasıl 2011 yılında 2012-2015'yi kapsayacak şekilde Otokar firmasına Tank palet fabrikasının belli alanları tahsisi o dönem prototip üretimi için yapılmışsa bu sefer tankın seri üretim aşamasında da benzer altyapıyı kullanan zaten yıllardır Fırtına obüsü üretimi yapılan, test pistleri bulunan, önemli kabiliyeti olan fabrikamızın ki ihale sürecinde bunlara yer verilmişti, bu sefer de seri üretim aşamasında BMC'ye tahsisi söz konusu oldu.

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