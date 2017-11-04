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TSK, Kandil'e Bomba Yağdırdı!

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenledi

TSK, Kandil'e Bomba Yağdırdı!

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenledi

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:27
TSK, Kandil'e Bomba Yağdırdı!
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerince ( TSK),  Irak'ın kuzeyindeki  Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan  PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. 36 hedefe yönelik harekatta, teröristlerin kullandığı barınak, silah mevzisi ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

36 HEDEF VURULDU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre,  Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, dün  Irak'ın kuzeyindeki  Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan  PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendi.

SİLAH DEPOLARI YERLE BİR

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzisi ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

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Son Güncelleme: 04.11.2017 09:31
Anahtar Kelimeler:
GüncelIrakKandil DağıPKK
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