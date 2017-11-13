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TSK'dan son dakika açıklaması: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, bugün düzenlenen hava harekatlarında 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

TSK'dan son dakika açıklaması: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, bugün düzenlenen hava harekatlarında 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

13 Kasım 2017 Pazartesi 18:56
TSK'dan son dakika açıklaması: 17 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK'DAN yapılan açıklama şöyle:

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklerimize ve hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda; Bitlis ili Sarpkaya bölgesinde iki, Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında dört ve Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde 11 olmak üzere toplam 17 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.


 

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Anahtar Kelimeler:
GenelkurmayHava Harekatı
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