TSK'dan son dakika açıklaması: 17 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'DAN yapılan açıklama şöyle:

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklerimize ve hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda; Bitlis ili Sarpkaya bölgesinde iki, Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında dört ve Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde 11 olmak üzere toplam 17 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.



