TSK'da Babası namaz kılıyor mu? diye soruyorlar

CHP'li Dursun Çiçek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ ile mücadele için özel bir istihbarat birimi oluşturulmasına ilişkin "Bu birim askeri okullara alınacak, göreve kabul edileceklerin araştırılacağı birim olarak ortaya çıkıyor. Tabi bize gelen şikayetlerde var. , çocuk harbiyeyi kazanmış, güvenlik soruşturması için muhtara, komşularına gidip 'babası namaz kılar mı, oruç tutar mı, mezhebi nedir' diye soruyor. Bununla ilgili şikayetler geliyor. "dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. DUrsur Çiçek, İstanbul'daki sel felaketine ait görüntüleri izleterek "İstanbul'a göçü durdurmazsanız yine İstanbul'un sorunlarını çözemezsiniz. Anadolu istihdam yaratan yatırımları yapmasına davet ediyoruz iktidarı" dedi.

Dursun Çiçek, Tunceli'de teröre hayır yürüyüşü düzenleneceğinin anımsatılması, CHP'nin bu yürüyüşe katılım sağlayacağı yönündeki soruyu "Genel başkanın katılması planlı değil ama 10 kadar milletvekili ve grup başkvanvekilimiz yürüyüşte olacak. Terör insanlık suçudur. Şiddetle lanetliyoruz. Ve her türlü mücadeleyi vermede iktidar ve hükümetin arkasındayız ve tabu bunlar hukuk, adalet içinde yapılmalı." diye yanıtladı.

Dursun Çiçek, TSK içinde FETÖ ile mücadele için istihbarat birimleri oluşturulacağına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Daha önce silahlı kuvvetlerde istihbarata karşı koyma birimleri vardı. Bunlar kumpas davalarında etkisiz hale getirildi. Bunun kurumsal hale getirildiğini öğreniyoruz. Okullara alınacak, göreve kabul edileceklerin araştırılacağı birim olarak ortayşa çıkıyor. Tabi bize gelen şikayetlerde var. ,Çocuk harbiyeyi kazanmış, güvenlik soruşturması için muhtara, komşularına gidip 'babası namaz kılar mı, oruç tutar mı, mezhebi nedir' diye soruyor. Bununla ilgili şikayetler geliyor. Ve Bu şikayetlere derhal suç duyurularını yargı makamlarına ileteceğiz"