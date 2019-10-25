Trump yine tehdit etti: Türkiye ateş açarsa yaptırım uygularım
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki durumu değerlendiren yeni bir tweet atarak Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti. Trump paylaşımında, "Türkiye Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor, yoksa geniş çaplı yaptırımlar uygularım" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmaların ardından Suriye'deki durumu değerlendiren yeni tweet attı. Daha önceleri de Türkiye'ye yönelik olarak küstahça tehditler savuran Trump, "Türkiye, oldukça yakın bölgelere gitmek için Güvenli Bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı yaptırımların dayatılacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! IŞİD'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır..." dedi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekat kapsamında 700'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmişken harekatın 9'uncu gününde Trump'ın A Takımı Türkiye'ye gelerek Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmeden, Türkiye'nin operasyonlara 120 saatliğine ara vermesi ve bu süre zarfında teröristlerin Güvenli Bölge'den çekilmesi kararı çıkmıştı.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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