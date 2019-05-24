Trump onayladı! Ortadoğu'ya bin 500 ilave asker gönderiyor...

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı

Trump onayladı! Ortadoğu'ya bin 500 ilave asker gönderiyor...
banner404

BEYAZ Saray'ın bahçesinde Japonya'ya hareketinden önce basın  mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili yeni adımını  değerlendirdi.

Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık bin 500 kişilik ilave askeri  gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini "koruma"  görevi göreceğini ifade etti.

Söz konusu ilave asker kararıyla ilgili detayların Pentagon tarafından  açıklanması bekleniyor.

Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Amerikan medyasına yansıyan  haberlerde Trump'ın ilave asker kararını verdiği ve söz konusu kararıyla ilgili   Kongreyi bilgilendirdiği belirtilmişti.

ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir  amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4  adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne  sevk etmişti.

Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse  bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadelerini  kullanmıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Reuters'a sert tepki: Türkiye ekonomisini doğrudan...
Reuters'a sert tepki: Türkiye ekonomisini doğrudan...
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472