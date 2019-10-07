Trump'dan skandal açıklama: Daha önce yaptığım gibi Türk ekonomisini yok ederim
ABD Başkanı Trump skandal bir açıklamaya imza attı. Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası müdahale öncesi Türkiye'nin yanlış bir şey yapması halinde Türk ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirten bir tweet paylaştı
GÜNCEL 07.10.2019, 18:56 07.10.2019, 19:05
TRUMP paylaştığı tweette “Daha önce de belirttiğim gibi ve sadece yinelemek gerekirse, Türkiye benim yaptığım her şeyi, benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşmayı düşünürse, Türkiye ekonomisini tamamen imha edip yok edeceğim. (Daha önce yaptım!)” ifadesini kullandı.
Trump IŞİD esirleriyle ilgili olarak devam ettiği mesajında, “Avrupa ve diğer ülkeler birlikte IŞİD’li esirlere ve ailelere göz kulak olmalılar. ABD IŞİD’in yüzde 100 ele geçirilmesi dahil hiç kimsenin beklemediği kadar fazla şey yaptı. Şimdi diğerlerinin kendi zenginlikleriyle sınırlarını korumaları zamanı. En büyük ABD!” dedi.
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