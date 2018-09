DÜNYA Rus Medya Forumu'nun 'Onur Konuğu' olarak ABD'de bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, 2 yıl öncesine kadar 'New York Polisi' olarak görev yapan ve 'New York' denince ilk akla gelen Türk olan Erhan Yıldırım'la bir araya geldi. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'nun katılacakları, Dim'in de takip edeceği BM Genel Kurulu için New York'ta olan Yıldırım, Dim'e Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik "Trump bize lazım" dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 11:28