Trump'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten suç duyurusu: Dava açılması...
“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla Trump hakkında kamu davası açılması istendi
Gaziantep’te yaşayan Şıh Mehmet Kurtoğlu adlı bir vatandaş, avukatı aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Kurtoğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda Trump hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan kamu davası açılmasını talep etti.
Dilekçe
Dilekçesine bahse konu olan mektubu da ekleyen Kurtoğlu, suç duyurusunda mektubun içeriğinin TCK’nın 299 ve 301 maddelerinde tanımlanan suçları oluşturduğunun aşikar olduğuna dikkat çekti. Belirtilen hususlardan dolayı Trump hakkında gerekli soruşturmanın açılması gerektiğini vurgulayan Kurtoğlu dilekçesinde, “Donald Trump hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlarından cezalandırması istemiyle kamu davası açılmasının uygun olacağı kanaati ile iş bu dilekçeyi takdirlerinize sunma gereği hasıl olmuştur” ifadelerini kullandı.
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