TRSM hastalarından müzik dinletisi

ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) tedavi gören hastalar, düzenlenen koro dinletisinde aileleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

TRSM hastalarından müzik dinletisi
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HABERİN GALERİSİ
TRSM hastalarından müzik dinletisi

TRSM hastalarından müzik dinletisi

4 AY boyunca müzik eğitimi alan 24 hasta, düzenlenen organizasyonda ritim yaparak, şarkı söyledi. Oldukça keyifli anların yaşandığı sosyal aktivite sonunda hastalara sertifika töreni düzenlendi. İdari ve Mali İşler Müdürü Selbinaz Dere Bağışlar, hastaların tedavi süreçleri boyunca toplumdan uzaklaşmaması ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak adına bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Bağışlar: ”Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalarımıza düzenlediğimiz sosyal aktiviteler sayesinde hem paylaşmayı hem de sosyalleşmeyi öğrenmekte bunları yaparken de eğlenmektedirler. Birlikte bir şeyler yapmayı öğrenen hastalarımızın ve onları izleyen ailelerinin yüzündeki o mutluluk ise her şeye değer. 
İşte bu yüzden etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Çünkü biz onların yüzündeki o sıcak gülümseme ve sağlıkları için burada olmaya devam edeceğiz “diye konuştu.  
Ruh ve beden sağlığı ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Halil Selahattin Özten hastaların hayatlarında oluşan kayıpları ve hayat yükünü azaltmak için bu tür etkinliklere önem verdiklerini açıkladı. Özten: “Hastalarımız  tedavi birimimizde eğlenirken paylaşmayı öğrenmektedir. Bunu onlara anlatmanın en iyi yolarından biriside müziktir. Hastalarımız 4 aylık bir eğitim sonunda ailelerine ve bizlere bu güzel tabloyu çıkarttılar. Başta 4 ay boyunca hastalarımızın her biriyle ayrı ayrı ilgilenen müzik hocalarına, sağlık çalışanlarımıza ve bize bu imkanı sunan hastane  yönetimine teşekkürü bir borç bilirim“ dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 13:05
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