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Tribünler Alanya Belediyesi’nden

22 Nisan Pazar günü Selinus Sahili’nde düzenlenecek 6. Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri için geri sayım başladı

Tribünler Alanya Belediyesi’nden

22 Nisan Pazar günü Selinus Sahili’nde düzenlenecek 6. Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri için geri sayım başladı

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:34
Tribünler Alanya Belediyesi’nden
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BU kapsamada, güreşlerin yapılacağı alana Alanya Belediyesi tarafından tribün konulacak. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler ve güreş Komitesi, tribünlerin konulacağı yerlerle alakalı incelemede bulundu. Vatandaşların, güreşleri daha rahat izlemeleri için böyle bir çalışma yapıldığını dile getiren Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Gazioğlu, yapılacak olan çalışmalar için Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Selinus SahiliGazipaşa Lamos Arena KarakucakBaşpehlivanlık GüreşleriTribün
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