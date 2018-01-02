SON günlerde sosyal medyanın da etkisiyle popüler hale gelen Doğu Ekspresi ile tarihinin en yoğun günlerini yaşayan Erzurum Garında molayı fırsat bilen yolcular kar keyfi yaşadı. Kar yağışının devam ettiği tren garında muhteşem kar manzarası oluştu.

Ankara’dan Kars’a giderken Erzurum’da mola veren Doğu Ekspresi yolcuları karın tadını çıkardı. Erzurum Tren Garında kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekerek anı unutulmaz kıldılar. Yaklaşık 45 dakikalık mola süresini değerlendiren Doğu Ekspresi yolcuları doyumsuz kar keyfi yaşadı.

Erzurum’un beyaz gelinliğini giymesiyle çok daha güzel hala geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Kar Erzurum’da güzel” dediler.

Öte yandan bazı çocuklarda karda yuvarlanarak, kardan adam yaparak neşeli dakikalar geçirdiler.

