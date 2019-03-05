Trafikte yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliği, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarına "Önce Yaya Uygulaması" konulu genelge gönderildi. Genelgede, geçen yıl ekim ayında 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Buna göre, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmünün getirildiği belirtildi.

Genelgeyle, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesine ilişkin hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin, sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitlerinin önüne çizilmesi istendi. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilecek bu görsellerle sürücülere "önceliğin yayalarda olduğu" uyarısı yapılacak.

Bu kampanyanın yıl boyunca etkisini sürdürmesi için yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretleriyle uyarılarak bu alanlarda yavaşlamaları ve durarak yayalara geçiş hakkı vermeleri sağlanacak.

ŞERİTLERE VE GEÇİŞ ÇİZGİLERİNİN ÖNÜNE ÇİZİLECEK

Genelgede, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla (belediye/karayolları) koordineli yapılması gereken çalı?malar sıralandı. Buna göre, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit edilen yatay ve dikey işaretleme eksikleri kısa sürede giderilecek.

Sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabileceği ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Bu kapsamda "Önce Yaya" görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizdirilecek.