Trafikte yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle yaya ve okul geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde "Önce Yaya" görselleri çizilmesi istendi

Trafikte yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu  imzasıyla 81 il valiliği, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarına  "Önce Yaya Uygulaması" konulu genelge gönderildi. Genelgede, geçen yıl ekim ayında 298 sayılı Karayolları Trafik  Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Buna göre, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti  bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve  çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan  geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek  zorundadır" hükmünün getirildiği belirtildi.

Genelgeyle, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesine ilişkin  hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin, sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve  okul geçitlerinin önüne çizilmesi istendi. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne   çizilecek bu görsellerle sürücülere "önceliğin yayalarda olduğu" uyarısı  yapılacak.

Bu kampanyanın yıl boyunca etkisini sürdürmesi için yaya ve okul  geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretleriyle uyarılarak bu  alanlarda yavaşlamaları ve durarak yayalara geçiş hakkı vermeleri sağlanacak.

ŞERİTLERE VE GEÇİŞ ÇİZGİLERİNİN ÖNÜNE ÇİZİLECEK 

 Genelgede,  yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla  (belediye/karayolları) koordineli yapılması gereken çalı?malar sıralandı. Buna göre, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit  edilen yatay ve dikey işaretleme eksikleri kısa sürede giderilecek.

Sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle   yavaşlayabileceği ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması  sağlanacak. Bu kapsamda "Önce Yaya" görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin  önüne uygun şekilde çizdirilecek.

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