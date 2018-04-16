Trafikte şaşırtan uyarı; ‘acemiyim yaklaşmayın‘

TRAFİKTE acemi olan sürücü, trafik akışını ve diğer araç sürücüleri zor durumda bırakmamak için aracının arka camına uyarı yazısı yazdı.
Eskişehir’de seyir halinde görüntülenen üzerinde ‘ acemiyim yaklaşmayın ‘ yazan araç görenleri hayrete düşürürken bir yandan da güldürdü.
Yazıyı gören diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışları ve destekleriyle araç yoluna devam etti.
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