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Trafikte şaşırtan uyarı; ‘acemiyim yaklaşmayın‘

Eskişehir’de trafikte görüntülenen aracın arka camına sürücüsünün yazdığı ‘acemiyim yaklaşmayın‘ uyarısı dikkat çekti

Trafikte şaşırtan uyarı; ‘acemiyim yaklaşmayın‘

Eskişehir’de trafikte görüntülenen aracın arka camına sürücüsünün yazdığı ‘acemiyim yaklaşmayın‘ uyarısı dikkat çekti

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:46
Trafikte şaşırtan uyarı; ‘acemiyim yaklaşmayın‘
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TRAFİKTE acemi olan sürücü, trafik akışını ve diğer araç sürücüleri zor durumda bırakmamak için aracının arka camına uyarı yazısı yazdı.

Eskişehir’de seyir halinde görüntülenen üzerinde ‘ acemiyim yaklaşmayın ‘ yazan araç görenleri hayrete düşürürken bir yandan da güldürdü.

Yazıyı gören diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışları ve destekleriyle araç yoluna devam etti. 

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EskişehirUyarıTrafik
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